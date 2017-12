Hockeyer Jeroen Hertzberger maand naar Kuala Lumpur

Hockeyer Jeroen Hertzberger gaat zijn kunsten een maand vertonen in de lucratieve Malaysian Hockey League. De aanvoerder van HC Rotterdam zal van 10 januari tot 11 februari uitkomen voor UniKL, het universiteitsteam van Kuala Lumpur.

De competitie in Nederland ligt in die periode stil en dus is het voor hockeyers mogelijk om dit soort uitstapjes te maken. Hertzberger ging eerder al twee keer een vergelijkbaar avontuur aan in India. Dit keer gaat de Rotterdammer samen met Sander de Wijn proberen om de landstitel naar de hoofdstad te brengen.

Jeroen Hertzberger zal dinsdagmiddag om kwart voor vijf in het radioprogramma Rijnmond Nu vertellen over zijn nieuwe uitdaging.