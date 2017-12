Als de politiek de eisen van de leraren in het basisonderwijs niet inwilligt, gaan de juffen en meesters na de feestdagen opnieuw actie voeren. Van januari tot de zomervakantie zijn dan estafette-acties te verwachten, zegt Jan van de Ven van belangengroep PO in Actie.

Veel basisschoolleraren leggen dinsdag voor de tweede keer het werk neer omdat ze ontevreden zijn met de werkdruk en de hoogte van hun salaris.

Het kabinet heeft al 720 miljoen euro toegezegd, maar dat is niet genoeg zeggen de docenten.

Een week de deuren dicht

Op de aankondiging van meer acties wordt positief gereageerd in Abbenbroek. Docenten uit Voorne-Putten, Rozenburg en Maassluis zijn daar bijeengekomen om samen te staken.

"Een dag is leuk, maar misschien moeten we maar een week gaan staken", reageert een van de docenten. Zolang in Den Haag niet geluisterd wordt, moeten de acties doorgaan, vinden de leerkrachten.

"Er is minimaal 1,4 miljard euro nodig om een bepaalde basiskwaliteit te kunnen geven. Zolang dat er niet ligt, is Den Haag nog niet van ons af'', aldus Van de Ven.

Derde ronde