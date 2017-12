Jørgensen weer fit voor Heerenveen, Nieuwkoop en Nelom niet

Nicolai Jørgensen is woensdagavond weer volledig inzetbaar voor Feyenoord in het thuisduel met SC Heerenveen. De eerste spits van de Rotterdammers zou zondag door ziekte op de bank zitten in de uiteindelijk afgelaste wedstrijd tegen FC Utrecht. Inmiddels is hij volgens trainer Giovanni van Bronckhorst weer helemaal hersteld.

Bart Nieuwkoop zal nog niet bij de selectie zitten. De rechtsback trainde dinsdag voor de eerste keer weer buiten. Ook Miquel Nelom is niet op tijd fit. De kans is groot dat Tyrell Malacia weer in de basis start. Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps zijn pas na de winterstop weer beschikbaar.

Giovanni van Bronckhorst ging tijdens de persconferentie ook in op het onderzoek dat is gestart naar Jan Wouters. De assistent-trainer zou zich voor het duel met FC Utrecht onbehoorlijk hebben gedragen tegenover scheidsrechter Björn Kuipers. De discussie ging over het wel of niet door laten gaan van de wedstrijd. "Ik heb het niet goed meegekregen. Ik hoorde wel dat er een discussie tussen hen was. Daarna is Kuipers ook nog bij ons geweest. Omdat er een onderzoek loopt wil ik er ook niet veel over zeggen."