Advocaat Mark de J. pleit voor vrijspraak vanwege onderzoeksfouten

'De politie heeft fouten gemaakt in het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink. En het Openbaar Ministerie wil geen andere scenario's onderzoeken, dan die waarin Mark de J de dader is.' Advocaat Bob Kaarls pleitte dinsdag op de tweede dag van de zaak voor vrijspraak van zijn cliënt.

Kaarls heeft kritiek op de werkwijze van de politie. Die zou tijdens het eerste onderzoek verzuimd hebben sporen veilig te stellen. Ook zou een deel van het buurtonderzoek te laat zijn begonnen.

Verder vindt de advocaat dat de politie 'amateuristisch' te werk is gegaan bij het opvragen van camerabeelden van ontmoetingen tussen Mark de J en een aantal mannen die hem zouden hebben bedreigd. Er werd daar pas te laat serieus naar gezocht en toen bleken die beelden al te zijn gewist.

Beperkt

Het onderzoek op het lichaam van Koen Everink zou te beperkt zijn geweest. De advocaat had gewild dat er meer was gekeken naar het smoren van het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie lijdt volgens de verdediging van de verdachte aan een tunnelvisie. Er is alleen onderzoek gedaan naar het scenario dat Mark de J de verdachte is.

Ook is er is geen onderzoek gedaan naar wisselende seksuele contacten die Koen Everink zou hebben gehad en naar zijn financiële zaken.

Volgens advocaat Bob Kaarls is het dossier om al die redenen niet compleet en kan de rechter de zaak niet behandelen. De advocaat pleit voor meer dna-onderzoek, dat zal volgens hem nieuwe bewijs opleveren die het scenario van Mark de J. zal ondersteunen.

Ander scenario

Mark de J hoorde het OM maandag een celstraf van 18 jaar tegen hem eisen voor de moord op Koen Everink. De J heeft altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben.

Op de avond dat het slachtoffer werd neergestoken, was hij op bezoek. Maar volgens hem zou hij diezelfde avond zijn ontvoerd door vier mannen. Zij zouden volgens De J. achter moord kunnen zitten.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gekomen. Dat gebeurde terwijl zijn jonge dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die 's ochtends haar vader vond.

Verslaggever Jan-Roelof Visscher volgt de zaak en twittert live vanuit de rechtbank in Utrecht: