17-jarige overvaller slijterij geeft zichzelf aan

Een paar uur nadat hij probeerde een slijterij aan de Jacob Catsstraat in Rotterdam te overvallen, heeft de 17-jarige dader zich gemeld bij de politie. De jongen uit Leidschendam ging er zonder buit vandoor, nadat een medewerker dreigde een fles drank naar hem te gooien.

De jongen kwam de winkel om 21:00 binnen en vier uur later belde hij de meldkamer om te zeggen dat hij de dader was. Kort daarna is hij gearresteerd.

De overvaller bedreigde de medewerker met een mes en vroeg daarbij om geld. De medewerker weigerde, waarna de dader drankflessen door de winkel begon te gooien. Nadat de medewerker geraakt werd, dreigde deze zelf met een fles drank. Toen vluchtte de overvaller.