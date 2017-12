Rotterdammers over Markthal: 'Leuk, maar niet voor mij!'

De Markthal gaat Rotterdammers aan het hart, maar ze komen er niet veel. Dat blijkt uit een online-enquête van RTV Rijnmond.

Bijna de helft van de Rotterdammers zegt nooit in de Markthal te komen en tweederde komt er hooguit één keer per maand. Ruim de helft van de ondervraagden (57%) zegt de Markthal te mijden omdat de producten te duur zijn.

Opvallend is dat wie de Markthal bezoekt toch de portemonnee opentrekt, al is het maar voor een klein bedrag.

Vanavond, dinsdag 12 december, besteedt het radioprogramma Rijnmond Nu vanaf 17u30 uitgebreid aandacht aan Markthal 2.0. Aanleiding is de ongerustheid van de gezamenlijke ondernemers over de toekomst van de Markthal. Want... ja, de hal wordt door de internationale pers geroemd en.. ja, er kómen jaarlijks gemiddeld zes miljoen bezoekers.

Tóch hebben de ondernemers het moeilijk. Er wordt te weinig besteed door de bezoekers. Toeristen kopen er te weinig en Rotterdammers komen er te weinig.

Niet diep in de buidel

Onze enquête had een goede respons, 1760 mensen vulden de vragenlijst in. Opmerkelijk is dat mensen die naar de Markthal gaan er bijna allemaal geld besteden, namelijk 96%.

Echt diep wordt er niet in de buidel getast, het merendeel (tweederde) geeft tussen de 6 en 25 euro uit. Vijftien procent besteedt tussen de 25 en 50 euro en slechts drie procent laat het breed hangen en besteedt meer dan vijftig euro.

Het geld wordt vooral uitgegeven aan snacks en delicatessen (42%). Anderen kopen versproducten (25%) of besteden hun geld bij de horeca in de Markthal (24%).

Doel bezoek

Het doel van een bezoek aan de Markthal is uiteenlopend. Vijftig procent zegt er te komen om versproducten te kopen. Veertig procent gaat naar binnen voor een snack, bijna de helft gaat voor horecabezoek en één derde zegt er te komen om het gebouw aan vrienden of familie te laten zien.

Mensen hebben ook grappige redenen om naar de Markthal te komen. Zo schreef iemand: 'voor een blij gevoel op een sombere dag'. De volgende motivatie kwamen we ook een paar keer tegen: "Ik doe inspiratie op, maar ga elders mijn boodschappen goedkoper doen."

Versproducten

Het is opvallend dat de helft van de bezoekers zegt te komen voor versproducten, want die sector loopt juist slecht in de Markthal. Zo zijn er -in de drie jaar dat de Markthal open is- al tientallen versondernemers vertrokken of zelfs failliet gegaan.

Veel voor vers bestemde vloerruimte is naar horecaondernemers gegaan. Vermoedelijk komen veel mensen voor iets als een 'zakje sperziebonen', maar laat zich ook verleiden tot het kopen van een snack.

Sfeer en klimaat

Op de vraag wat bezoekers missen in de Markthal werd ook heel uiteenlopend gereageerd. Het merendeel (65%) mist betaalbare producten. Een derde van de ondervraagden mist zitplaatsen. Andere aspecten die worden genoemd zijn: alternatieve, gezonde producten ontbreken, het klimaat is niet optimaal (te koud of te warm) en de sfeer is niet knus.

Dat de Martkhal de Rotterdammer toch aan het hart gaat, concluderen we uit de grote respons op de enquête. Dit blijkt ook uit de suggesties die deelnemers doen om tot een Markthal 2.0 te komen.

Hipsters

Sommige respondenten hebben er goed over nagedacht. Een greep uit de tips: trek hipsters aan, die zorgen voor volgers; breng live muziek; laat de marktkooplui hun waren aanprijzen, meer reuring, meer typisch Rotterdamse ondernemers; doe iets voor kinderen; ruimere openingstijden voor horeca.

Een heel veel gelezen advies is: verlaag de huurprijzen, dan kunnen de producten goedkoper.

Marktonderzoek

De verenigde ondernemers laten weten dat ze zich herkennen in de cijfers van de enquête.Zij zouden graag zien dat Klépierre een marktonderzoek laat uitvoeren specifiek naar de wensen van de Rotterdammer. "Het is belangrijk dat er een duidelijke visie komt. Voor het slagen van de hal, ook naar de toekomst, is het van belang dat er ook een duurzame koopstroom onder het Rotterdamse publiek wordt ontwikkeld", aldus Mark Kolster van de Stichting Collectief Ondernemersbelang (COM).

Dertig procent

Klépierre laat in een reactie weten zich niet te herkennen in de cijfers. Uit hun eigen onderzoeken zou blijken dat dertig procent van de bezoekers uit Rotterdam komt en gemiddeld 17 euro per keer besteedt. In hun onderzoeken zijn ook de bezoeken en bestedingen aan de restaurants en de Albert Heijn meegenomen. In de enquête van Rijnmond alleen de units op de marktvloer, dat is mogelijk een verklaring voor de verschillen.