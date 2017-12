Deel dit artikel:











Voorplein Rotterdam Centraal deels dicht door vallende sneeuw Foto: MediaTV Foto: Stadswacht Centrum 010

Een deel van het plein aan de voorzijde van het Centraal Station in Rotterdam is afgezet. Er vallen dikke brokken smeltende sneeuw naar beneden. Reizigers moeten de zijdeur nemen als ze het station in- of uit willen.

Volgens een woordvoerder van ProRail kunnen er geen grote pakken sneeuw naar beneden komen. Daarvoor moet een opstaande rand op het dak zorgen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt door vallende blokken sneeuw op het stationsplein voor Rotterdam Centraal.