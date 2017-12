Raadsleden vertrekken uit Maassluis Belang na conflict

Jan van den Hoek en Loek Molmans willen bij de volgende verkiezingen niet langer op de lijst van Maassluis Belang staan. De twee zijn tijdens de ledenvergadering in botsing gekomen met de rest van de partij.

Van den Hoek denkt er zelfs over na om zich af te splitsen van de partij en een nieuwe partij op te richten.

Volgens Van den Hoek is Maassluis Belang een familiepartij geworden, met bijna alleen maar leden uit de familie Solleveld.

"We wensen niet onder een familie te werken, dat is onwerkbaar", zei hij tegen de WOS. Zo zitten Denise Mulder-Solleveld, haar man Edward Mulder en haar vader Aad Solleveld in de partij.

Ook is de partij volgens hem te links geworden en wordt er te weinig naar de burgers geluisterd.

Loek Molmans is een stuk milder en wil zijn tijd onder Maassluis Belang uitdienen. Of hij zich verkiesbaar gaat stellen voor de nieuwe partij van Van den Hoek kon hij nog niet zeggen.

Links en rechts

Denise Mulder-Solleveld, nu nog steunraadslid maar voor de aankomende verkiezingen lijsttrekker van Maassluis Belang, bevestigt dat er onenigheid was: "Maar dat Jan een nieuwe partij op wil richten, is voor mij ook nieuws."

Ze zegt zich niet te herkennen in het door Van den Hoek geschetste beeld: "We hebben linkse, maar ook rechtse mensen in onze partij, voor zover je nog van links en rechts kunt spreken."

De huidige fractievoorzitter, Gert-Jan Enzerink zegt zich eveneens niet te herkennen in de woorden van Van den Hoek. Het samenstellen van de kieslijst was volgens hem een 'meer dan democratisch proces', waarbij leden punten konden toebedelen aan kandidaten. Dat er veel familieleden in een partij zitten, hoeft volgens Enzerink helemaal geen probleem te zijn.