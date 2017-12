The Kik komt thuis in Live uit Lloyd

The Kik speelt maandag 18 december nog één keer in Live uit Lloyd. De Rotterdamse beatband debuteerde op 1 april 2011 in het programma, een dag vóór het eerste optreden in De Machinist in Rotterdam.

Maandag 18 december zullen de opnames plaatsvinden voor de (voorlopig) laatste Live uit Lloyd die op vrijdag 29 december te horen zal zijn op Radio Rijnmond. Tijdens de opname zal RTV Rijnmond de gig in de studio live streamen op diverse platformen. Ook in het programma Middag aan de Maas zal al exclusief iets te horen zijn.

The Kik bracht onlangs een nieuw album uit getiteld 'Hertaalt'. Daarop een selectie bekende liedjes die de Rotterdammers in hun eigen woorden vertolken. De plaat zal centraal staan in deze laatste Live uit Lloyd.

Zesde maal Live uit Lloyd

De jongens van The Kik speelden eerder in bands als The Madd en Mark & The Spies. Ook deze bands speelden in de Rijnmondstudio voor het toenmalige programma Branie voor Twee. The Madd driemaal (2007, 2008 en 2010) en Mark & The Spies tweemaal ( 2007 en 2009). Verder speelde Dave von Raven samen met Marty Graveyard (oud-drummer The Kik en The Madd) ook een sessie als The Dutch Everly Brothers (2010). Samen met Arjan Spies van The Kik speelde Dave ook een sessie met Armand voor Live uit Lloyd (2015). Voor The Kik wordt het de zesde maal Live uit Lloyd!

Met een lach en een traan

Live uit Lloyd is in maart 2017 gestopt met de opname van nieuwe sessies. Sindsdien hoor je herhalingen van mooie LUL-uren. Alles staat online en dus kun je zelf je favoriete band zoeken en terugluisteren. In de app kun je ook nog de 24/7 stream beluisteren met live opnamen. Vanaf 1 januari stoppen ook de herhalingen op de radio. Voorlopig, want je weet maar nooit; Ooit in Lloyd....

Uitzending van The Kik in Live uit Lloyd op vrijdag 29 december, vanaf 19 uur. Presentatie Ronald van Oudheusden, met een lach en een traan...