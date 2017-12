Deel dit artikel:











Man vindt inbreker in zijn auto en sluit hem op Foto: Politie Delfshaven

Een behoorlijke verrassing voor een automobilist in het centrum van Rotterdam. Toen de man maandag in zijn auto wilde stappen, bleek er al een onbekende passagier in te zitten.

De eigenaar van de auto handelde snel en sloot de vreemde op in het voertuig. Hij belde daarna de politie. Het is niet bekend wat de man in de auto aan het doen was. Hij is opgepakt en naar het politiebureau gebracht.