Beneluxtunnel vannacht tóch open Beneluxtunnel (archief)

Weggebruikers kunnen de komende nacht gewoon door de Beneluxtunnel. De tunnel zou tussen 23:00 en 05:00 uur aan beide kanten dicht zijn in verband met werkzaamheden. Dat werk is uitgesteld in verband met de weersomstandigheden.

De tunnel is onderdeel van de A4 tussen het Beneluxplein (A15) en het Kethelplein (A20). Een nieuwe datum voor het werk aan de Beneluxtunnel is nog niet gevonden, meldt Rijkswaterstaat.