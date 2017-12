Ingrijpen luchtvervuiling cruciaal voor regio Rijnmond

De problemen met luchtvervuiling zijn in het Rijnmondgebied erger dan op andere plekken in het land. Dat zei longarts Hans in 't Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland dinsdag op Radio Rijnmond. Hij schreef samen met 169 andere artsen een brandbrief die dinsdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Door de uitlaatgassen, uitstoot van fabrieken en de haven en door de intensieve veehouderij neemt de luchtvervuiling almaar toe.

In de brief schrijven de artsen dat die risico's worden onderschat. Eerder genomen maatregelen zouden onvoldoende zijn om de risico's te verkleinen.

"Als we nu geen maatregelen nemen en blijven nemen dan hebben we over een paar jaar een heel groot probleem. Als we dat nu al niet hebben", zei In 't Veen.

Ultrafijnstof

"Er is niet één probleem, maar een samenstelling van problemen waarbij je moet kijken naar bijvoorbeeld blootstelling aan ozon, smog, fijnstof en de uitstoot van allerlei gassen."

Dit tegengaan is misschien duur, maar volgens In 't Veen zijn de kosten lager dan die van de gezondheidszorg als er niets gedaan wordt.

"Dat loopt dan echt in de miljarden", zegt de longarts. "We weten al dat de gezondheidsrisico's groot zijn, maar er zijn ook een hoop zaken die we niet weten, zoals ultrafijnstof waarbij je de materie inademt en het in je lichaam blijft. Die combinatie maakt dat we stappen moeten blijven nemen."

Onbekende gevolgen

De gevolgen van de luchtvervuiling merkt In 't Veen tijdens zijn werk in het ziekenhuis. "Er zijn twee problemen: je hebt de chronische blootstelling waarbij je op de langere termijn bijvoorbeeld longkanker ontwikkeld, maar ook hart- en vaatziekten."

Ook zou er een link zijn tussen dementie en luchtvervuiling en zou de uitstoot schadelijk zijn voor ongeboren kinderen. Sommige mensen merken de effecten ook direct, zegt de arts. Mensen met astma die door de luchtvervuiling bijvoorbeeld een longaanval krijgen.

Het thema luchtvervuiling zal donderdag in de Tweede Kamer besproken worden.