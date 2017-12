Deel dit artikel:











St.Juste: 'Je moet je best doen, waar de trainer je nodig heeft' Jeremiah St. Juste

Bart Nieuwkoop is woensdagavond niet inzetbaar voor Feyenoord in het thuisduel met SC Heerenveen. De kans is groot dat centrale verdediger Jeremiah St. Juste hem zal vervangen op de rechtsbackpositie. "Je moet zo goed mogelijk je best doen op de plaats waar de trainer je nodig heeft", aldus St. Juste.

Jeremiah St. Juste zou zondag in de uiteindelijk afgelaste wedstrijd tegen FC Utrecht ook op de plaats van Nieuwkoop spelen. In de pikorde lijkt hij op die positie de vaste vervanger Kevin Diks voorbijgestreefd te zijn. Het zal de eerste keer zijn dat St. Juste tegen zijn oude club SC Heerenveen komt te spelen. "Het is een ploeg die altijd de voetballende optie kiest en hoog druk wil zetten. Ik ken de spelers en de trainer goed. Het wordt een mooie wedstrijd."