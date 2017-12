Noodoproep: Kledingbank wil kinderen niet in de kou laten staan

Het is geen weer om zonder warme jas naar buiten te gaan. Toch zitten nog veel Rotterdamse kinderen zonder fatsoenlijke winterkleding. De Stichting Kledingbank Rotterdam doet daarom een noodoproep.

De stichting roept mensen op om in de kledingkast te kijken of er nog goede winterjassen, truien, broeken of schoenen voor kinderen liggen die niet meer worden gedragen. Deze zijn heel welkom bij de kledingbank.

Acuut tekort

"We dreigen nu tegen een acuut tekort aan kinderkleding te lopen", vertelt Jolita Meuldijk van de stichting. "Juist nu het zo koud is, is het pijnlijk dat we de kinderen niet goed kunnen helpen."

De Stichting Kledingbank Rotterdam helpt zo'n 3 duizend mensen die in zware armoede zitten aan goede, bruikbare kleding. Ze krijgen vaak mensen doorverwezen die al bij de Voedselbank komen. "Vier jaar geleden waren het nog 2 duizend mensen, een flinke groei dus. We zijn wel benieuwd of dat komt doordat meer mensen arm zijn of doordat we beter gevonden worden."

159 kinderen

"We moeten nog 159 kinderen kleden. We zitten met name te springen om goede winterjassen. Maar ook broeken, schoenen en laarzen krijgen we niet voldoende binnen. Die worden natuurlijk ook sneller helemaal afgedragen, zeker bij jongens", aldus Meuldijk.

De Kledingbank zit aan de Oostkousdijk 21a in Delfshaven. Daar kunnen de kledingstukken van maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur worden afgegeven.