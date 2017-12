Deel dit artikel:











Vuurwapen en drugs gevonden in Lombardijen Archieffoto

Na een anonieme tip hebben agenten dinsdagochtend een vuurwapen en harddrugs gevonden. Dit was in een huis aan de Sophoclesstraat in Rotterdam-Lombardijen.

De politie had een tip over drugshandel gekregen. Agenten gingen 's ochtends vroeg langs bij het huis en vonden de bewoner. De 34-jarige man werd gelijk aangehouden. In de woning vonden de agenten ook duizend euro contant geld. Vermoedelijk handelde de gearresteerde Rotterdammer in verdovende middelen. Uit verder onderzoek bleek later ook nog dat de man een belastingschuld heeft. Dat betekent dat hij ook zijn auto heeft moeten inleveren, zegt de politie.