Nieuwe Luxor en De Stoep genomineerd voor theaterprijs Het Nieuwe Luxor Theater | Foto: Leanne Gerritsen

Het Nieuwe Luxor in Rotterdam en Theater De Stoep in Spijkenisse zijn beide genomineerd voor de Theater van het Jaarprijs 2017. De prijs is van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP). In totaal zijn zeven theaters genomineerd.

De theaters zijn beoordeeld op techniek, uitstraling, gastvrijheid en communicatie. Dit jaar is extra gekeken naar hoe theaters een nieuw publiek weten te bereiken. De leden van de vereniging hebben de theaters beoordeeld en konden vervolgens hun stem uitbrengen. De winnaar krijgt een door Carla Janssen Höfelt ontworpen stoel en die mag dan één jaar in het theater blijven. Op 29 januari 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt. Het Nieuwe Luxor en De Stoep zijn genomineerd in de categorie 'grote theaters'. In de categorie 'kleine theaters' is geen theater uit de regio Rijnmond genomineerd.