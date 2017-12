Don't try this at home: snowboarden door Numansdorp!

Joey van de Noort op zijn snowboard in de Voorstraat in Numansdorp.

De Voorstraat in Numansdorp veranderde na de heftige sneeuwbuien eerder deze week even in een skipiste. Letterlijk. Inwoner Joey van de Noort (16) gleed op zijn snowboard door de winkelstraat en zijn zusje filmde alles. "Ik krijg heel veel leuke reacties op het filmpje."

Waar normaal gesproken winkelend publiek struint, knisperde nu de sneeuw onder het board van Joey. Warm ingepakt liet hij zich door een auto voortrekken.

"Van een dijk afglijden vind ik niet snel genoeg", zegt Joey. "Daarom heb ik een touw achter de auto geknoopt en ben ik erachter gaan hangen. Het was wel bijzonder om de straat een keer op deze manier te zien."

Terwijl zijn vader de auto bestuurde, filmde zijn zusje vanuit de kofferbak. "Dat was een hele opgave, ze is er bijna nog een keer uitgekukeld," zegt Joey lachend. "Maar alles is goed gegaan. We hebben een mooie tijd gehad."

Freestyle kampioen

Joey is geen beginneling. Hij is Nederlands kampioen Freestyle en rijdt mee met de wereldtop van zijn leeftijd. Woensdag vliegt hij naar Zwitserland voor een internationale wedstrijd.

"Dan ga ik schansen springen van 24 meter. Je springt dan eigenlijk over je huis heen, misschien wel meer dan 8 meter hoog. Dat is wel even anders dan de winkelstraat in Numansdorp," zegt hij lachend.