Auto te water in Maassluis Foto: MediaTV

Aan de Govert van Wijnkade in Maassluis is dinsdagmiddag een auto in het water beland. Eén vrouw is op het droge geholpen en door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Duikers van de brandweer hebben voor de zekerheid gekeken of er nog meer mensen in de auto zaten. De vrouw zei dat dat niet zo was, maar zij was volgens de hulpverleners nogal in de war. Daarom besloot de brandweer om toch met duikers op zoek te gaan. Er werden geen andere slachtoffers gevonden. Het is onbekend hoe de auto te water is geraakt.