Bewoners Blaak niet blij met reuzenrad

Bewoners van de Markthal in Rotterdam zijn niet blij met de komst van de Dinner Wheel. Ze vrezen voor inkijk in hun woningen als het reuzenrad van 60 meter hoog een jaar lang voor hun deur komt te staan.

De gemeente Rotterdam verleende begin december de vergunning aan een Rotterdamse ondernemer. In het rad zouden gasten kunnen lunchen, high tea-en en dineren.

"Als het rad draait, geeft het lichtoverlast, want de zon reflecteert erin. Mensen kijken door het raam naar binnen, maken foto's, filmpjes en ze zwaaien ook naar ons. Een enkeling steekt zelfs zijn middelvinger op", vertellen de bewoners.

Vechten tot aan de rechter

Appartement-bewoners Mirjam Moret, Joost van Kessel en Koos van Es hebben inmiddels bezwaar aangetekend en zijn een handtekeningenactie gestart.

Bij een informatie-avond volgende week zullen de bewoners inspreken. Als het echt niet anders kan, stappen ze naar de rechter.

"Wat de gemeente gedaan heeft, daar zijn we heel boos over", vertelt Moret. "Wat mij het meeste dwars zit, is dat wij al twee keer eerder een rad voor onze deur hebben gehad en niemand aan ons gevraagd heeft wat wij ervan vinden. De gemeente mag blijkbaar onze privacy zomaar verkwanselen."

Dat het nieuwe reuzenrad op een andere locatie komt en op een verdere afstand, maakt het juist erger voor de bewoners.

De afstand wordt een paar meter meer en de locatie is net anders, parallel aan de markthal. "Door deze positie en afstand kun je voor een langere tijd meer naar binnenkijken, ook bij meer mensen". zegt Moret.

Voorkeur voor een ander rad

De eigenaar van het tijdelijke reuzenrad dat twee keer op de Binnenrotte stond, voelt zich gepasseerd. "Je kan wel zeggen dat ik boos ben", aldus Arend Harms.

"Het hele rare van het verhaal is eigenlijk: 21 april 2017 krijg ik een brief van het hoofd van vergunningen dat de locatie naast de Markthal definitief niet meer beschikbaar is voor een reuzenrad."

De redenen die de gemeente hiervoor zou hebben gegeven, hadden te maken met het vrijhouden van de calamiteitenroute en met de bomen die er komen te staan. De gemeente heeft op verzoek van RTV Rijnmond nog geen reactie gegeven op de kwestie.