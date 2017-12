Twee mannen hebben dinsdag aan het begin van de avond een overval gepleegd op een huis in Rotterdam-Zuid.

De twee kwamen een woning binnen aan het Stootblok in Feijenoord. De bewoonster was thuis. Hoe het met haar gaat, is onbekend.

De politie is op zoek naar de twee daders, die op de vlucht sloegen na de overval. Of ze wat hebben buitgemaakt is onduidelijk.