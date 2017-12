Van gamedesigner tot Star Wars-schurk

Star Wars-fans kunnen hun hart weer ophalen want de nieuwste episode uit deze populaire filmserie gaat 13 december in première. Megafan en Rotterdammer Lorenzo van Dee kijkt uit naar de nieuwe film.

Star Wars: The Last Jedi is het vervolg op Star Wars: The Force Awakens die in 2016 de science fictionserie weer nieuw leven inblies: "Het gaatje in mijn hart wordt hierdoor wel gevuld", zegt Lorenzo.

Overdag is Lorenzo een gamedesigner maar op de eerste dag van de vertoning van The Last Jedi ontpopt hij zich als een ware schurk uit het Star Wars-universum, namelijk slechterik Kylo Ren.

Zijn zwarte mysterieuze pak met onheilspellende helm is officieel door de filmstudio goedgekeurd. "Ik heb het onlangs gehaald en merk dat ik anders ga lopen en dat ik me hetzelfde gedraag als het personage."

Star Wars telt zeven officiële films die in veertig jaar tijd gemaakt zijn. Lorenzo weet wel waarom deze franchise zo populair is.

"Je kan je identificeren met de hoofdpersonages en het is het ultieme gevecht tussen goed en kwaad." Maar betekent dit dan ook dat Lorenzo zich identificeert met de slechterik? "Nee, ik vind het gewoon een cool pak."