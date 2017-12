RET krijgt miljoenen Europese subsidie

De Rotterdamse vervoerder RET krijgt 3,3 miljoen euro subsidie uit Brussel. Dat geld is bedoeld voor schoner vervoer.

Met het geld koopt de RET 105 elektrische bussen en gaat het 74 oplaadstations bouwen. De RET is blij met het Europese geld. Volgens RET-directeur Maurice Unck gaat eind 2019 de nieuwe concessie in voor het openbaar vervoer in Rotterdam.

De RET wil binnen dat contract overstappen op zero-emissiebussen. Dat zijn uitstootvrije bussen. Alle 250 bussen van de vervoerder worden in die tijd vervangen door schonere exemplaren.

Andere projecten

Het bedrag van 3,3 miljoen euro is onderdeel van een totaalbedrag van 82,8 miljoen euro voor heel Nederland. Maar liefst 32 miljoen euro gaat naar de inbouw van een spoorbeveiligingssysteem.

Dat systeem is bedoeld voor Nederlandse goederenlocomotieven die tussen Rotterdam en het Italiaanse Genua rijden.