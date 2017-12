Deel dit artikel:











Heren Sliedrecht Sport stunten in kwartfinale van de beker

De volleybalmannen van Sliedrecht Sport hebben dinsdagavond gestunt in het nationale bekertoernooi. Het team dat uitkomt in de topdivisie versloeg thuis in de kwartfinale eredivisionist Coniche Zwolle met 3-0.

Het was een overtuigende overwinning in sporthal De Basis van de ploeg van trainer Paul van der Ven. Zo werd de tweede set zelfs met 25-7 gewonnen. De andere setstanden waren 25-20 en 25-13. De eredivisie is in het volleybal één niveau hoger dan de topdivisie.