Kunst in Dordtse brugwachtershuisjes

Vijf leegstaande brugwachtershuisjes in Dordrecht krijgen een nieuwe bestemming als kunstproject. Vrijdag worden de eerste twee officieel geopend.

"Er zijn in Nederland honderden brugwachterhuisjes die niet meer worden gebruikt", zegt Lotti Hesper van de Stichting Brugwachtershuisjes. "Vaak zijn het prachtige oude gebouwtjes, soms met een monumentale status. Wij willen die huisjes nieuw leven inblazen."

In Amsterdam gebeurt dat bijvoorbeeld door er hotelkamers van te maken. In Dordrecht vormen vijf oude huisjes een nieuwe kunstroute.

Heidi en Sandra van der Woude hebben het huisje bij de Draaibrug onder hun hoede genomen. Zij ontwierpen een schimmenspel, met witte doeken achter de ramen van het huisje waarop zwarte silhouetten zijn te zien.

"We vertellen het verhaal van de Dordtse schapenkoppen", zegt Sandra. Kinderen van een basisschool in Dubbeldam werd gevraagd om figuren te maken voor in het verhaal. Die figuren zijn op een draaiende schijf in het huisje gezet, waardoor het schimmenspel ontstaat. Met een druk op een grote rode knop start je het verhaal.

Vrijdag wordt de kunstroute 'Overbruggen' officieel geopend. Naast het huisje bij de Draaibrug is dan ook het project in het brugwachtershuisje bij de Prins Hendrikbrug te zien. Begin volgend jaar volgen nog drie leegstaande brugwachtershuisjes.