Deel dit artikel:











Rotterdamse economie groeit minst hard van grote steden Containers in Rotterdamse haven

De economie in Rotterdam is met 2 procent in 2016 minder hard gegroeid dan het landelijk gemiddelde. In heel Nederland groeide de economie met 2,2 procent, meldt het CBS woensdag.

De economie in ons land groeide vooral doordat het goed ging met de verhuur van roerende goederen en de bouwsector. Rotterdam kende samen met Den Haag (1,9 procent) de laagste groei van de vier grote steden. In Rotterdam komt dat vooral doordat het slechter ging met vervoer en opslag. Die sector groeide in de twee jaren ervoor juist nog. Werkloosheid

Uit de jaarcijfers van het CBS blijkt ook dat Nederland in 2016 538 duizend werklozen telde, een percentage van 6 procent van de beroepsbevolking. In 2015 telde ons land 76 duizend meer werklozen. Uit de jaarcijfers van het CBS blijkt ook dat Nederland in 2016 538 duizend werklozen telde, een percentage van 6 procent van de beroepsbevolking. In 2015 telde ons land 76 duizend meer werklozen. In de provincie Zuid-Holland lag het aantal werklozen met 7 procent hoger dan het landelijk gemiddelde, terwijl Rotterdam met 11,3 procent nog een stukje hoger lag. Dat komt volgens het CBS vooral door de samenstelling van de bevolking en doordat Rotterdam relatief weinig hoogopgeleiden telt.