Brand in waterpijphandel Rotterdam-West De brand smeulde lange tijd na door de aanmaakblokjes in het pand | Foto: MediaTV

In een groothandel voor waterpijpen in Rotterdam-West heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Er zouden meerdere brandhaarden zijn geweest.

De brand ontstond rond 04:00 uur in het pand aan de Vlaardingweg op bedrijventerrein Spaanse Polder. Het vuur was snel onder controle, maar de aanmaakblokjes die gebruikt worden in de waterpijpen, bleven wel vrij lang na smeulen. Volgens de brandweer is de schade beperkt gebleven tot alleen het pand van de groothandel.