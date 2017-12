Eerste Star Warsfans al om 7 uur 's ochtends in bios

In Rotterdam is woensdagmorgen vroeg de laatste film van Star Wars in première gegaan. Fans stonden voor 07:00 uur al in de rij bij de bioscoop.

"Het is bijna een bezieling. Als je het ziet, dan grijpt het je en dan moet je ze allemáál zien", zei een fan woensdagochtend op Radio Rijnmond.

Bij Pathé de Kuip in Rotterdam-Zuid verwachtten ze zo'n 200 mensen voor de eerste voorstelling. De bioscoop had een Star Wars Morning georganiseerd: fans kijken eerst opnieuw naar het vorige deel The Force Awakens en direct daarna naar de nieuwste film The Last Jedi.

De liefde voor Star Wars gaat ver: "Zo ver dat we hier om 07:00 uur 's ochtends al zijn, wat we normaal niet doen voor een film", zei een van de bezoekers.

Een andere fan heeft zich voor de gelegenheid uitgedost in kleding van Star Wars. "Ik heb wel kleding aan van Star Wars, maar ik ben niet gekleed in de échte kledij, daar zijn weer andere evenementen voor."

Goed versus kwaad

"Star Wars is een serie die een afspiegeling is van de echte wereld met allemaal slechte mensen en goede mensen. En ook slechte mensen hebben een goed iets en goede mensen hebben een slecht iets", probeert een andere fan de populariteit uit te leggen.

En waarom dan die verkleedpartij? "Omdat sommige mensen het toch zo intens beleven dat ze er helemaal in op gaan. Dat zie je ook met Star Trek, mensen gaan helemaal op in de film en denken misschien dat het echt is."

De achtste film

Star Wars: The Last Jedi is het vervolg op Star Wars: The Force Awakens die in 2015 de science fictionserie weer nieuw leven inblies.

Hieronder een overzicht in chronologische volgorde (de films kwamen niet in chronologische volgorde uit, maar begonnen bij deel IV):

Star Wars: Episode I: The Phantom Menace uit (1999).

Star Wars II: Attack of the Clones (2002).

Star Wars III: Revenge of the Sith (2005)

Star Wars: Episode IV: A New Hope (1977).

Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back uit 1980).

Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi (1983).

Star Wars: Episode VII: The Force Awakens (2015).

Star Wars: Episode VIII: The Last Jedi (2017).

Star Warsfans kunnen nu al uitkijken naar de volgende episode die in mei 2019 uitkomt.