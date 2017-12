PVV doet definitief mee in Rotterdam

De Partij voor de Vrijheid gaat definitief proberen om voet aan de grond te krijgen in Rotterdam. Geert Wilders presenteert donderdag de Rotterdamse lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat gebeurt op straat, bij de Essalam moskee.

Wilders heeft al eerder laten weten dat hij met zijn partij in de gemeenteraad van Rotterdam wil komen. Het was lange tijd niet duidelijk of het hem zou lukken om genoeg kandidaten te vinden.

Rotterdam is de eerste gemeente in de regio waar op Wilders gestemd kan worden. Ook in plaatsen als Dordrecht, Nissewaard en Schiedam zou de PVV mee willen doen. Of de partij daar al een kandidatenlijst rond heeft, is niet bekend.

Vorige week zei Wilders dat de partij in veel plaatsen problemen heeft om genoeg goede kandidaten te vinden. Het gaat de PVV daarom niet lukken om in 60 gemeenten mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was oorspronkelijk wel het plan, volgens partijleider Wilders.