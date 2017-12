Nieuwe cao voor RET-personeel

RET-ers krijgen tot halverwege 2020 een salarisverhoging van 6,5 procent. Dat is de uitkomst van cao-overleg tussen de vakbonden en de directie van het Rotterdamse openbaarvervoersbedrijf.

Naast de loonstijging is afgesproken dat uitzendkrachten al na aan half jaar een vast contract kunnen krijgen. Om meer jongeren aan het werk te helpen, gaan oudere werknemers die dat willen terug in aantal uren, terwijl ze deels hun loon behouden.

Hoe het 'generatiepact' er precies uit gaat zien, weet vakbondsbestuurder Eric Vermeulen nog niet. De precieze invulling moet nog worden uitgewerkt, zegt hij.

Nachtdiensten

Bestaande regels die zijn bedoeld om oudere werknemers te ontzien blijven in de nieuwe cao staan. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze minder vaak nachtdiensten hoeven te draaien. Vermeulen is daar blij mee, omdat in andere cao's dit soort ontzie-bepalingen vaak onder druk staan.

De nieuwe cao-afspraken staan nog niet vast. De leden van de vakbonden moeten er nog mee instemmen. De FNV legt de plannen volgende maand met een positief advies aan de achterban voor.