Feyenoord-clubarts stap dichterbij behandeling alvleesklierkanker

De clubarts van Feyenoord en oncoloog Casper van Eijck heeft de benodigde drie miljoen euro binnen om zijn onderzoek naar alvleesklierkanker te starten. Dat is twee jaar eerder dan gedacht.

Alvleesklierkanker is een van de agressiefste vormen van kanker. Chemotherapie en bestraling hebben bij de meeste alvleesklierkankerpatiënten nauwelijks effect. De levensverwachting na een diagnose is ongeveer drie tot zes maanden.

De ziekte komt vaak voor, zegt Van Eijck. "Vorig jaar zijn er meer patiënten overleden aan alvleesklierkanker dan aan borstkanker", zei hij woensdagochtend op Radio Rijnmond. "Dat zijn getallen die eigenlijk niemand voor ogen had, maar dat is wel de realiteit."

Stichting 'Overleven met Alvleesklierkanker'

Casper heeft allerlei plannen voor experimenteel onderzoek naar de ziekte. Maar omdat er geen partijen zijn die daarin wilden investeren, startte de arts in november 2015 zelf de campagne 'Support Casper' om geld op te halen.

Inmiddels zijn acht mensen aangenomen die al druk bezig zijn met onderzoek. "En het geld is ook gebruikt om apparatuur te kopen die nodig zijn voor het daadwerkelijke onderzoek."

Nieuwe behandelmethode

Bij de nieuwe behandeling worden virussen gebruikt: "Virussen die zowel de tumorcellen aanvallen als je eigen immuun systeem activeren om uiteindelijk weerstand te bieden aan die kwaadaardige cellen."

Het virus bestaat al, maar nu moet het gemaakt worden en in tabletten worden verwerkt. "De tweede stap is nu, wat we noemen: naar de kliniek gaan, om de virussen en de medicijnen te maken en de patiënten te behandelen."

Van Eijck hoopt met het nieuwe onderzoek de levensverwachting te rekken en uiteindelijk is het 'ultieme doel' de ziekte te genezen.

Succesvolle campagne

Het succes van de campagne is te danken aan de aandacht die onder meer voetbalclubs eraan hebben besteed. Begin dit jaar speelde Excelsior tegen FC Twente een benefietwedstrijd voor de stichting.

Woensdagavond is er een benefietconcert in concertgebouw De Doelen in Rotterdam. "Voor mensen die niet van voetbal houden, zou ik zeggen: ga naar De Doelen", zei van Eijck.

Op 21 maart speelt Feyenoord ook een benefietwedstrijd in De Kuip. De tegenstander van de voetbalclub is nog niet bekend.

De campagne gaat voorlopig dus nog door. "We merken dat iedereen achter ons staat en dat er steeds meer aandacht voor komt", aldus de clubarts.