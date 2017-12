Imam over PVV voor de deur: 'Koffie en koekjes staan klaar'

Imam Azzedin Karrat van de Essalam Moskee in Rotterdam-Zuid is positief gestemd over de aangekondigde komst van Geert Wilders: "Wij komen met uitgestoken hand", zegt hij woensdagochtend tegen RTV Rijnmond.

Woensdagochtend werd bekend dat de PVV definitief meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De kandidatenlijst, die tot nu toe omhuld werd door mysterie, wordt donderdag bekendgemaakt op straat voor de moskee in Rotterdam-Zuid.

"Wij benaderen die actie positief. Wij zorgen in ieder geval dat de koffie en de koekjes klaar staan." Dat niet iedereen even positief zou kunnen reageren op de bijeenkomst vlak voor de moskee begrijpt Karrat ook.

"Wij hopen vooral dat het allemaal goed verloopt. En anders is er altijd nog de hoop gevestigd op de autoriteiten, zoals de politie. Wij zullen in ieder geval onze uiterste best doen om het niet uit de hand te laten lopen."

Eerste gemeente

Rotterdam is de eerste gemeente in de regio waar op Wilders gestemd kan worden. Ook in plaatsen als Dordrecht, Nissewaard en Schiedam zou de PVV mee willen doen. Of de partij daar al een kandidatenlijst rond heeft, is niet bekend.