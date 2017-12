Deel dit artikel:











Politie ontdekt lading accu's in gestolen auto

Agenten hebben in Puttershoek in de nacht van dinsdag op woensdag een auto vol accu's gevonden. De wagen was eerder gestolen in Gouda. Een 28-jarige man uit Oud-Beijerland is opgepakt.

De politie kreeg de auto in het vizier door een automatische kentekencontrole. Agenten gaven de wagen op de Eikenlaan in Puttershoek een stopteken. De verbazing was groot dat er gebruikte accu's in de auto lagen. Ze bleken afkomstig van zowel vrachtwagens als personenauto's. Waar de accu's zijn gestolen wordt nog onderzocht. De 28-jarige bestuurder van de auto stond gesignaleerd en reed rond met een ingevorderd rijbewijs. Hij zit vast.