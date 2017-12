Deel dit artikel:











Kabinet werkt aan wet om kolencentrales te sluiten Kolencentrale

De kans is groot dat het kabinet de sluiting van de kolencentrales op de Maasvlakte met een wet afdwingt. Dat blijkt uit een brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Volgens hem is een wet de meest geschikte manier om een einde te maken aan het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit.

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben afgesproken dat de laatste Nederlandse kolencentrales uiterlijk in 2030 dicht moeten. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 binnen de perken te houden. Wiebes onderzoekt hoe hij de centrales het beste kan sluiten. Volgens hem ligt het voor de hand om stapje voor stapje te stoppen met het gebruik van kolen voor het opwekken van energie. Hij onderstreept dat zo’n stap nogal ingrijpend is voor de energiebedrijven. Daarom wil hij de wet goed voorbereiden. Begin volgend jaar moet er meer duidelijkheid komen over de sluiting van de kolencentrales. Nederland telt nog vijf kolencentrales. Twee ervan staan op de Maasvlakte. De centrales van Engie en Uniper zijn in 2015 en 2016 in gebruik genomen.