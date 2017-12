Deel dit artikel:











Politie doorzoekt Vlaardingse Churchillsingel na dood vrouw Foto: MediaTV

Duikers zoeken woensdagmiddag in het water bij de Churchillsingel in Vlaardingen-Holy. De politie hoopt zo meer te weten te komen over de dood van een 64-jarige vrouw.

Het slachtoffer werd vorige week maandagavond zwaargewond gevonden in haar huis aan de Churchillsingel. Ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Inmiddels zit een 64-jarige man vast. Maar er is nog veel onduidelijk. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet.