Excelsior moet Bruins opnieuw missen

Excelsior kan donderdagavond in de wedstrijd tegen Ajax opnieuw geen beroep doen op Luigi Bruins. De middenvelder van Excelsior sukkelt al weken met hamstringklachten en kende deze week een terugslag, waardoor spelen geen optie is.

Bruins leek op de weg terug en viel afgelopen zaterdag in het verloren thuisduel met PEC Zwolle (1-2) nog in. ''Tijdens de wedstrijd had hij geen last, maar op de training daarna voelde hij weer wat. Daar moeten we dus geen risico mee nemen'', aldus trainer Mitchell van der Gaag over Bruins.

Ook Khalid Karami en Stanley Elbers ontbraken woensdagochtend op de training. De vleugelverdediger heeft last van zijn enkel en is ook nog eens ziek geworden.Elbers is geschorst vanwege zijn twee gele kaarten tegen PEC Zwolle.