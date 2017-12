Straks vergunningsvrij dakkapellen bouwen in Rotterdam

Huiseigenaren in de Rotterdamse wijken Prins Alexander en Hoogvliet hoeven binnenkort geen toestemming meer te vragen als ze kleine dingen aan hun huis verbouwen. De gemeente werkt aan een proef om dat mogelijk te maken.

Nu is het nog zo dat voor een dakkapel, serre of dakterras een vergunning nodig is. De gemeente bekijkt dan of de bouwplannen aan de regels voldoen, in het straatbeeld passen en dat buren er geen last van hebben.

Voorkant

Sinds 2014 hoeven mensen voor verbouwingen aan de achterkant van hun huis vaak geen vergunning meer aan te vragen. De gemeente Rotterdam wil het nu ook mogelijk maken dat mensen makkelijker aanpassingen aan de voorkant van hun huis kunnen doen.

Bezwaar

Wel blijft de mogelijkheid bestaan om achteraf bezwaar te maken tegen bouwsels van de buren, bijvoorbeeld vanwege felle kleuren of het gebruik van slechte materialen.

De gemeente wijst grote delen van Ommoord, Nesselande, Zevenkamp en Hoogvliet aan voor de proef. De wijken zijn gekozen omdat ze veel huiseigenaren tellen met eensgezinswoningen. Ook krijgt de gemeente veel bouwaanvragen uit die wijken.

Tijdwinst

Het plan van de gemeente past in het streven om het aantal regels te verminderen waar Rotterdammers mee te maken krijgen. Dat levert tijdwinst op voor mensen die willen verbouwen.

De gemeente wil met de proef vooral ervaring op doen. In 2021 wordt naar verwachting een landelijke wet ingevoerd die ook het mes zet in het aantal bouwregels. Rotterdam wil daar nu al ervaring mee op doen.