Korstmit: 'Deed een vreugdedansje bij afgelasting'

Sparta kan weer beschikken over Roy Kortsmit. De doelman was afgelopen weekend ziek en kon niet meedoen tegen Vitesse. Gelukkig voor hem ging die wedstrijd zondag niet door. ''Ik heb toen wel een vreugdedansje gedaan'', geeft Kortsmit toe.

De keeper uit Hoek van Holland had drie dagen last van de griep en kon daardoor niet naar het stadion komen. ''Ik had zondag contact met wat gasten op het Kasteel over het verloop. Toen kreeg ik uiteindelijk een appje dat het was afgelast, dus dat was lekker.''

Trainer Alex Pastoor zal behalve Kortsmit geen wijzigingen doorvoeren in zijn basiselftal ten opzichte van de wedstrijd tegen Vitesse.