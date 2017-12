Verdachte Mark de J. houdt onschuld vol

De Rotterdamse oud-tenniscoach Mark de J. heeft in zijn slotwoord toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt. Maar hij herhaalde huilend dat hij onschuldig is aan de moord op zakenman Koen Everink.

Woensdag was de derde en laatste dag van het proces tegen De J. De Rotterdammer las een verklaring voor, waarin hij zei dat er een verkeerd beeld van hem is ontstaan.

Eis

Justitie verdenkt hem ervan dat hij Koen Everink in maart vorig jaar in diens villa in Bilthoven heeft doodgestoken. De officier van justitie eiste maandag 18 jaar cel tegen de man.

De J. houdt vol dat hij onschuldig is. "Het is vreselijk wat er is gebeurd, maar ik heb het echt niet gedaan", zo begon hij zijn verklaring.

De Rotterdammer erkende tegenover de rechter dat hij eerder had moeten vertellen wat er volgens hem is gebeurd op de fatale avond tijdens zijn bezoek aan Everink. In plaats daarvan heeft hij steeds zijn verhaal iets aangepast. "Dat was een domme keus", zei hij.

Horloge

Ook kwam De J. terug op het horloge van Everink. Dat had hij meegenomen na de dood van de zakenman, zonder dat aan de politie te vertellen. Later dook het horloge op in het huis van de zus van Mark de J.

De oud-tenniscoach betuigde tot slot zijn medeleven met de nabestaanden van Everink. "Koen was mijn vriend, van wie ik op 3 maart 2016 met een knuffel afscheid heb genomen."

Justitie

Justitie zegt dat er een overmacht aan bewijs is dat De J. de moord heeft gepleegd. Zo zaten er bloedsporen van Everink in de auto van de Rotterdammer. Verder had De J. een flinke gokschuld bij de zakenman en had hij van te voren op internet gezocht naar manieren om iemand te doden.

Verdediging

De verdediging van de oud-tenniscoach veegde dinsdag de bewijzen van justitie van tafel. Volgens hem zijn er grote fouten gemaakt in het onderzoek en heeft justitie een tunnelvisie. Er zou alleen onderzoek zijn gedaan naar het scenario dat De J. de dader is.

Advocaat Bob Kaarls kwam vervolgens met een eigen theorie. Volgens hem is De J. door vier mannen ontvoerd toen hij bij Everink was. Die mannen zouden ook achter de moord op de zakenman zitten.

Extra onderzoek

Kaarls pleitte in zijn verdediging voor extra onderzoek naar het verhaal van de ontvoering.

Als de rechtbank dat verzoek niet honoreert, volgt er op 23 januari een uitspraak in de zaak.