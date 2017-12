Hoekse Lijn pas eind 2018 klaar en tientallen miljoenen duurder

De ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn loopt opnieuw een enorme vertraging op. Vermoedelijk gaat de metro tussen Schiedam en Hoek van Holland pas in het laatste kwartaal van volgend jaar op de voormalige spoorverbinding rijden. Het uitstel gaat tientallen miljoen kosten. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS.

Voor het project was een kleine 400 miljoen euro beschikbaar. Wie voor de extra kosten gaat opdraaien, is nog onduidelijk.

De Rotterdamse gemeenteraad wordt woensdagavond vertrouwelijk over het debacle geïnformeerd. Het nieuwe uitstel gaat vele tientallen miljoenen euro extra kosten.

Sinds april wordt er gewerkt aan de ombouw van de spoorlijn tot metroverbinding. Aanvankelijk werd gemeld dat de verbouwing in september dit jaar klaar zou zijn, maar dat bleek al snel veel te optimistisch.

Er waren onder meer problemen met de software voor de spoorwegbeveiliging. Ook werden er op onverwachte plaatsen kabels en leidingen aangetroffen en was er sprake van bodemvervuiling.

De opening werd daarom met vijf maanden uitgesteld tot februari volgend jaar. Maar ook dat tijdschema is onhaalbaar, blijkt nu.

Volgens verschillende bronnen wordt de lijn pas eind volgend jaar in gebruik genomen. Dat betekent dat ov-reizigers langer gebruik moeten blijven maken van bussen.

Fractievoorzitter Jan-Willem Verheij van de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad heeft niet uit officiële bron van het uitstel vernomen.

"Het is schrikbarend. Het is slecht nieuws voor al die reizigers die nu met de bus moeten en daardoor veel tijd verliezen. Maar het is ook funest voor de ondernemers op het strand van Hoek van Holland die het nog een zomer zonder trein- of metroverbinding moeten doen’’, aldus Verheij.