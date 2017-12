De PvdA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur over het verbouwen van de Hoekse Lijn.

Op het traject tussen Schiedam en Hoek van Holland reden treinen. Dat worden vanaf volgend jaar metro's, maar het ombouwen kost veel meer tijd dan gedacht.

Er gaan inmiddels verhalen dat de Hoekse Lijn pas in april af is. De landelijke PvdA wil weten of dat klopt, hoeveel dat zou kosten en wat de gevolgen daarvan zijn voor de reizigers.