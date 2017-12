Hoekse Lijn pas eind 2018 klaar: 'onbegrijpelijk en onbestaanbaar'

"We hebben de Noord/Zuidlijn gehad, Randstadrail en de tramtunnel. Er zijn lessen geleerd in het verleden, hoe kan het dan alsnog zo erg misgaan anno 2017 op onze Hoekse Lijn?", verzucht fractievoorzitter Sjoerd Kuiper van de PvdA in Maassluis.

Woensdagmiddag werd bekend dat reizigers veel langer moeten wachten op de ingebruikname van de Hoekse Lijn. Al die tijd rijden er alleen bussen tussen Schiedam en Hoek van Holland.

Donderdagmorgen maakt de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg op een persconferentie meer bekend over de uitloop van de Hoekse Lijn.

Sinds april wordt er gewerkt aan de ombouw van de spoorlijn tot metroverbinding. Die had volgens de oorspronkelijke planning twee maanden geleden al klaar moeten zijn.

"Deze operatie zou vijf maanden duren en is jarenlang voorbereid. Dus het is voor ons onbegrijpelijk en onbestaanbaar dat dit zo gruwelijk uit de klauwen loopt", zegt Kuiper.

Niet meer uit te leggen

"Men was aanvankelijk heel blij met de omvorming, maar dit is bijna geen doen", zegt Ivana Somers-Gardenier, fractievoorzitter van de partij VV2000/ Leefbaar Vlaardingen. "Het is echt verschrikkelijk."

Petra Zwang, fractievoorzitter PvdA Schiedam, weet niet meer hoe ze dit moet uitleggen aan de reizigers. "Wij zeggen dat meer mensen gebruik moeten maken van het openbaar vervoer en dan wordt het zo klungelig geregeld."

Kuiper stond woensdag nog koffie uit te delen bij de wachtende reizigers voor het vervangende busvervoer van de Hoekse Lijn.

"Het is geen pretje", zegt Kuiper. "Het echt heel onaangenaam om te moeten staan en dan over de snelweg te moeten rijden. Soms met files ben je 50 minuten onderweg, voor een stukje waar je normaal met de trein 15 minuten over doet."

Onderzoek

Zwang benadrukt dat het niet alleen vervelend is voor de reizigers, maar dat het ook gevolgen zal hebben voor de economie. "Denk maar aan de ondernemers in Hoek van Holland die moeten het vaak hebben van de zomer."

Alle partijen benadrukken dat ze dit uitgebreid in de raad zullen bespreken. "Dit project faalt en wie gaat dat betalen? En wie is verantwoordelijk in deze", zegt Somers-Gardenier. Ze heeft nog steeds veel vragen.

"Onofficieel gonst dit nieuws al een tijdje rond", vertelt Zwang. "Officieel weet ik het pas sinds vanmiddag." Somers-Gardenier wordt donderdag als raadslid en als fractievoorzitter geïnformeerd over de uitloop.

De lokale politici willen dat de communicatie rondom het project veel helderder gaat lopen. Dat het gerucht al een tijdje rondgaat, maakt de zaak volgens Zwang nog kwalijker. "Zorg er dan in ieder geval voor dat iedereen tijdig en goed geïnformeerd is."

De wethouder Vervoer Ruud van Harten van Vlaardingen reageert donderdag.