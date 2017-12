Jongen (15) vast voor zedenzaak Gorinchem

Een 15-jarige jongen uit Gorinchem zit vast voor een zedenzaak in zijn woonplaats. Hij kon worden aangehouden na een uitzending van Bureau Rijnmond vorige maand.

De verdachte zou eind oktober een meisje hebben lastig gevallen aan de Kennelweg. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen.

In Bureau Rijnmond is aandacht gevraagd voor de zaak. Daarop kreeg de politie een melding van een tweede zaak, aan de Bauerstraat in Gorinchem.

De jongen is maandag aangehouden. De politie onderzoekt nog of hij meer op zijn geweten heeft.