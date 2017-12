Het is Woensdag. Het is tijd voor de Open Microfoon in Rijnmond Nu! Wat heb je te melden? Bel 010 - 436 44 36!

Wil je meepraten over het Nieuws, dat je hoort of leest? Over dat de PVV definitief mee gaat doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam? Over de Star Wars gekte? Over het verlies van Emile Roemer voor de SP?

Of heb je een ander onderwerp waar je je druk om maakt? Iets persoonlijks? Ergernissen in de familie? Kerststress? Eenzaamheid? Je verslaving aan Kebab?

Of wil je iets aan de kaak stellen? Verkeershufters? Oplichters? Stomme mensen? Dure tijden? Politici? Kiezersbedrog, zoals het afschaffen van het Referendum, waar niet eens een referendum over gehouden kan worden? Een warme of koude douche uitdelen?

Of wil je iemand in het zonnetje zetten? De liefde verklaren? Het van de daken schreeuwen dat je een huis hebt gekocht? Of een vakantie geboekt? Iets grappigs gelezen of gezien op Facebook, in de krant of op straat?

Wil je aandacht voor je kluppie? Heb je binnenkort een open dag? Heb je een oproep voor een reunie? Ga op de kist staan en ZEG het tegen de goegemeente.

Of doe mee aan de ruilbeurs in de Open Microfoon. Heb je een slaapbank staan die eigenlijk weg moet? Of zoek je een oude filmprojector? Of is POEKIE weer eens weggelopen? Roep de hulp in van je mede-luisteraar.

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

