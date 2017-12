Deel dit artikel:











Hartverwarmend: veel winterjassen voor kledingbank na oproep Enkele truien die vandaag zijn ingeleverd bij de Kledingbank

De Stichting Kledingbank Rotterdam deed bij RTV Rijnmond een noodoproep: er is een groot tekort aan winterjassen, vooral voor kinderen. Een dag later op woensdag blijkt dit veel mensen aan het hart te gaan. Het was veel drukker dan normaal en er zijn al tientallen winterjassen gebracht. "Het is echt heel druk vandaag, we zijn zo blij", zegt lia Buiter van de kledingbank. "Er komt een hoop kinderkleding binnen, ook veel jassen."Ondanks de grote hoeveelheid kleding die nu wordt ingeleverd, is het nog niet genoeg om alle kinderen van een winterjas te voorzien. "Ik denk dat we er nog zo'n honderd nodig hebben om iedere klant een winterjas te geven."

De drukte bij de kledingbank is voor de werknemers hartverwarmend. "Het is een hele mooie dag," zegt Linda de Leeuw vrolijk. "We kunnen dankzij deze kleding de mensen heel erg gelukkig maken voor de Kerst." Heb je zelf nog kleding over? De kledingbank zit aan de Oostkousdijk 21a in Delfshaven. Daar kan kleding van maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur worden afgegeven.