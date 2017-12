Liveblog teruglezen: grote stroomstoring Rotterdam-Noord voorbij

Rotterdam-Noord werd woensdagavond getroffen door een grote stroomstoring. Bijna 30 duizend aansluitingen zaten anderhalf uur zonder elektriciteit. We volgden de laatste ontwikkelingen live:

21:00 uur:

Stedin gaat onderzoeken hoe het mis kon gaan in het elektriciteitsstation aan de Vlaggemanstraat.

20:40 uur:

De stroomstoring is sinds 20:17 uur voorbij, meldt netbeheerder Stedin. Een middenspanningsstation was uitgevallen in de Vlaggemanstraat. Dit station was negen jaar geleden ook de oorzaak van een grote stroomstoring in Rotterdam-Noord.

20:33: uur:

Lijn D van de metro rijdt inmiddels weer de gehele route, meldt de RET. Op lijn E rijden er nog steeds geen metro's tussen Blijdorp en Rotterdam Centraal.

20:30 uur:

Er zijn tientallen meldingen op sociale media dat de stroom het weer doet. We proberen contact te leggen met Stedin om te horen of de stroomstoring echt overal voorbij is.

20:25 uur:

Stadswachten surveilleren extra.

20:20 uur:

Sommige delen van Rotterdam hebben weer stroom. Onder meer in de buurt van het Maanenbad, Blijdorp en de Walenburgerweg.

20:15 uur:

De monteurs van Stedin kunnen de meetpunten lastig bereiken. Op deze punten in de wijken kan de stroom doorgemeten worden. Na deze metingen hoopt Stedin de oorzaak te kunnen achterhalen. Door het regenachtige weer en door de grote drukte zijn de monteurs lang onderweg. "Ze hebben geen blauwe zwaailichten zoals de politie", vertelt de woordvoerder. De oorzaak van de storing is dus nog steeds onbekend.

20:10 uur:

De politie heeft uit voorzorg besloten extra te surveilleren in het deel van de stad waar het licht uit is gegaan.

19:55 uur:

Het was al moeilijk fietsen door de gladheid en nu helemaal in het donker:

19:52 uur:

De hulpdiensten en Stedin zijn bezig de de 'getroffen objecten te inventarissen', meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

19:50 uur:

Ook Diergaarde Blijdorp zit in het donker:

19:45:

Ook restaurants hebben veel last van de stroomstoring. Bij sterrenrestaurant FG proberen ze te redden wat er te redden valt door kaarsen aan te steken en te koken op houtskool.

19:30 uur:

Ook de metro is getroffen. Er rijden voorlopig geen metrostellen op de lijnen D en E tussen Blijdorp en Stadhuis, omdat de verlichting en de roltrappen in de stations uitgevallen zijn.

19:20 uur:

Een woordvoerder van Stedin laat weten dat monteurs druk bezig zijn om de storing te verhelpen. "Bij een dergelijk grote stroomstoring durf ik daar geen antwoord op te geven."

18:55 uur:

De elektriciteit valt plotseling uit in grote delen van Rotterdam-Noord. Het gaat om Rubroek, de Agniesebuurt, Provenierswijk, Crooswijk, Oude Noorden, Liskwartier, Bergpolder en Blijdorp.