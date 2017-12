De Schiedamse handbalster Kelly Dulfer heeft zich met Oranje geplaatst voor de halve finales van het WK Handbal in Duitsland. Oranje versloeg in Magdeburg Tsjechië met 30-26.

Oranje had bijna de hele wedstrijd een voorsprong te pakken, maar het bleef wel voortdurend spannend. Zo was de ruststand 17-16 in het voordeel van Nederland. Tsjechië kon mee tot aan de 24-24 waarna Oranje de wedstrijd naar zich toe trok.