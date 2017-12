Feyenoord blijft op 1-1 steken tegen Heerenveen

Feyenoord heeft woensdagavond thuis niet weten te winnen van sc Heerenveen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam in De Kuip niet verder dan 1-1 tegen de Friezen.

De Rotterdammers begonnen gedreven aan de wedstrijd en kregen binnen een minuut al een grote kans. Een voorzet van Jeremiah St. Juste bleef wat hangen waarna Tonny Vilhena zijn inzet van de lijn gehaald zag worden. Binnen het kwartier was er ook een mogelijkheid voor de Friezen. Uit een steekpass schoot Henk Veerman in het zijnet.

Niet veel later kwam Feyenoord goed weg. Renato Tapia verspeelde de bal aan Veerman die deze fout koelbloedig afstrafte. Scheidsrechter Kevin Blom zag echter dat de spits daarvoor even de arm van Tapia vast pakte.

Vlak voor rust kwam Feyenoord op voorsprong. Een voorzet van Sofyan Amrabat kwam terecht bij Steven Berghuis die raak schoof. Lang kon Feyenoord niet van de voorsprong genieten omdat Veerman uit een diepe bal twee minuten later de 1-1 maakte.

Tien minuten na rust was de thuisploeg dichtbij toen verdediger St. Juste uit een corner over kopte. Niet veel later ging deze voormalig speler van Heerenveen in de fout. Hij speelde de bal kort terug op keeper Brad Jones die net eerder bij de bal was dan Reza Ghoochannejhad.

Scoreverloop

40' 1-0 Berghuis43' 1-1 Veerman

Opstelling Feyenoord

Jones; St Juste, Van Beek, Tapia, Malacia; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena (69' Toornstra); Berghuis, Jørgensen, Larsson (78' Boëtius).