LIVE Feyenoord - sc Heerenveen 1-1 Volg Feyenoord - Heerenveen op Radio Rijnmond

In een midweekse speelronde in de eredivisie speelt Feyenoord vanavond in de eigen Kuip tegen sc Heerenveen. De wedstrijd is om 20.45 uur gestart en is live te volgens in Radio Rijnmond Sport.

Feyenoord begon gedreven aan de wedstrijd en kreeg binnen een minuut al een grote kans. Een voorzet van Jeremiah St. Juste bleef wat hangen waarna Tonny Vilhena zijn inzet van de lijn gehaald zag worden. Binnen het kwartier was er ook een mogelijkheid voor de Friezen. Uit een steekpass schoot Henk Veerman in het zijnet. Niet veel later kwam Feyenoord goed weg. Renato Tapia verspeelde de bal aan Veerman die deze fout koelbloedig afstrafte. Scheidsrechter Kevin Blom zag echter dat de spits daarvoor even de arm van Tapia vast pakte. Scoreverloop

40' 1-0 Berghuis

43' 1-1 Veerman 40' 1-0 Berghuis43' 1-1 Veerman Opstelling Feyenoord

Jones; St Juste, Van Beek, Tapia, Malacia; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson. Jones; St Juste, Van Beek, Tapia, Malacia; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.