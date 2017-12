Rotterdams onderzoek: toename blindheid dreigt

Kijk eens wat vaker in de verte, is het advies van de oogarts

Je kinderen vaker naar buiten sturen, is goed voor hun ogen. Meer buitenspelen kan bijziendheid voorkomen, zegt oogarts Caroline Klaver van het Erasmus MC in Rotterdam. Steeds meer kinderen worden bijziend en dat kan op latere leeftijd weer leiden tot blindheid.

"Bijziendheid ontwikkel je in je jeugd", waarschuwt Klaver. "Als je de twintig gepasseerd bent, maakt het voor de ogen niet zoveel meer uit. Tot die tijd moet je extra verstandig omgaan met je ogen."

​Sterke toename

Door de komst van smartphones neemt het aantal bijzienden sterk toe, zo ziet de oogarts. Vroeger waren bijzienden vaak hogeropgeleiden doordat zij veel boeken lazen. Door de komst van de smartphone ziet de arts dat de aandoening bij laag- tot hoogopgeleiden voorkomt.

"Bij de zestigers van nu is een op de vier bijziend en bij de twintigers is dat al een op de twee", vertelt de oogarts. "Dat is dus in veertig jaar tijd verdubbeld."

Als we niets doen aan dit probleem kunnen tienduizenden kinderen van nu later blind worden als gevolg van bijziendheid, zegt Klaver.

Hoger risico bij brildragers

Brildragers met een sterkte van min 6 of meer lopen een hoger risico om bijziend te worden. Een op de drie mensen uit deze groep wordt ernstig bijziend, zegt Klaver.

Bij mensen met een hoge min sterkte is het oog langer dan bij anderen. Hoe hoger de sterkte, hoe langer het oog is. Daardoor wordt het achterste deel van het oog dunner.

"Een gevolg hiervan is dat op oudere leeftijd de lichtgevoelige cellen verdwijnen uit het oog. Daardoor word je slechtziend."

20-20-2-regel

"Je kan kinderen niet verbieden om een boek te lezen, of om eens op de telefoon te kijken", zegt Klaver. "Je kan wel regels geven om er verstandig mee om te gaan. Dat is de '20, 20, 2'-regel."

Die regel houdt in dat als je twintig minuten hebt gelezen of naar een scherm hebt gekeken, je even twintig seconden in de verte moet staren. "Het liefst ga je nog even rondlopen", vertelt de arts.

"Die '2' staat voor de twee uur die kinderen per dag naar buiten moeten." Scholen kunnen hierin een hele belangrijke rol spelen, vindt de oogarts.

Op de scholen van haar kinderen ziet zij dat pauzes korter worden en dat kinderen soms niet eens naar buiten hoeven. Dat is dus precies het tegenovergestelde van wat goed is voor kinderen, zegt Klaver.