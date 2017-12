Rotterdamse oppositie: "We zijn het vieste jongetje van de klas"

Een hoge afvalstoffenheffing en een lage afvalscheiding is een doorn in het oog van de Rotterdamse oppositie. Rotterdam rekent de hoogste afvalstoffenheffing van het land en scheidt het minste afval. De PvdA, VVD en GroenLinks verlangen opheldering van verantwoordelijk Leefbaar-wethouder Joost Eerdmans.

Het grote contrast tussen hoge heffing en lage afvalscheiding blijkt uit een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer. "De heffing is hoog omdat in Rotterdam weinig afval wordt gescheiden en de verwerking van het restafval hier juist duur is, aldus directeur Paul Hofstra."



Rotterdam rekent volgend jaar voor een eenpersoonshuishouden 284 euro en voor een meerpersoonshuishouden 328 euro aan afvalstoffenheffing. De heffing gaat omlaag, maar het blijft tientallen euro's duurder dan in de andere grote steden. Vergeleken met Den Haag scheelt het 43 tot 68 euro.

Wat betreft het scheiden van afval scoort Rotterdam weer slecht. Volgens de meest recente gegevens wordt in Rotterdam 17 procent van het afval gescheiden. In heel Nederland is dat gemiddeld 52 procent en in Utrecht is dat 36 procent. Den Haag en Amsterdam hebben een vergelijkbaar percentage als Rotterdam.

De drie oppositiepartijen hekelen de dure afvalverwerking, de hoge heffing en het lage afvalscheidingspercentage. Zij betogen dat een hogere afvalscheiding juist een lagere heffing zou moeten en kunnen opleveren.

Vieste jongetje van de klas

GroenLinks-raadslid Judith Bokhove: "We zijn het vieste jongetje van de klas, en we willen juist een beter en schoner Rotterdam. Het is te erg voor woorden dat we veel te veel betalen voor een heel laag afvalscheidingspercentage. Daar kunnen de Rotterdammers zelf wat aan doen, maar er ligt een hele grote verantwoordelijkheid bij de gemeente."

De gemeente Rotterdam heeft jaren geleden gekozen voor een na-scheidingsinstallatie van het restafval. Vanwege deze keuze staan er verspreid over de stad minder papier-, glas- en plastic afvalbakken. Alleen het probleem de nascheidingsinstallatie is nog altijd niet in werking. Volgens directeur Paul Hofstra van de Rekenkamer had die installatie er al lang moeten staan en is er nog geen zicht wanneer dat wel gaat lukken.

De VVD vindt dit een merkwaardige situatie zeker nu het Afvalbedrijf AVR in Rozenburg een nascheidingsinstallatie krijgt, waar voor zover bekend geen afval uit Rotterdam zal worden gescheiden.

VVD-raadslid Pascal Lansink: "Er zijn al wel afspraken met Den Haag en Utrecht maar het is een raadsel waarom Rotterdam daar geen gebruik van gaat maken. Echt bizar want het ligt op Rotterdams grondgebied. De wethouder is daar volstrekt onduidelijk over en moet daar nu echt eens antwoord op gaan geven."

Dure afvalverwerking

Ook het dure contract dat de gemeente Rotterdam met dezelfde AVR heeft lopen voor het verwerken van restafval, roept vragen op. Ruim tien jaar geleden heeft Rotterdam de AVR verkocht voor bijna anderhalf miljard euro en in ruil is er een contract voor de afvalverwerking gesloten dat loopt tot 2030. Aan dat contract zit de gemeente nu vast terwijl de afvalverwerkingsprijzen flink zijn gekelderd.

Dit dure contract is een belangrijke reden dat Rotterdam veel meer geld vraagt aan haar inwoners voor de afvalstoffenheffing dan in de rest van Nederland. PvdA-raadslid Barbara Kathmann: "Dit wurgcontract moet zo snel mogelijk worden opengebroken. Dit past niet meer in een tijd dat je met afval geld kan verdienen."



